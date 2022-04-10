10 апреля 2022: какой сегодня день / pixabay.com

10 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

10 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

10 апреля 2022 года – воскресенье. 46-й день войны России против Украины. 100 день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

Каждый год 10 апреля – День братьев и сестер. Его цель – напомнить людям о семейных ценностях, любви и заботе между близкими людьми, ведь братья и сестры, после родителей, являются ближайшими родственниками.

Впервые его отмечали в 1995 году в США. Впоследствии этот день стал популярен в других странах, в частности, в Британии, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Канаде, Швеции и других.

Идея основания этого праздника принадлежит Клаудии Эварту. Женщина в раннем возрасте потеряла брата и сестру. В память о них Клаудия организовала проведение праздника, а 10 апреля избрала, потому что в этот день родилась ее сестра. Главная идея праздника заключается в поддержании теплых взаимоотношений, сплочении семьи.

10 апреля ежегодно – Международный день движения сопротивления. Он посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на оккупированных войсками Третьего рейха территориях.

Участниками движения сопротивления были обычные жители захваченных территорий. Они проводили антифашистскую агитацию, издавали подпольную литературу, делали диверсии, собирали разведывательную информацию, вели партизанскую войну. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.

10 апреля – какой сегодня церковный праздник

10 апреля - день памяти преподобного Иллариона Нового / pixabay.com

10 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Иллариона Нового. Он был игуменом Пеликитским. С юности он посвятил себя служению Богу. Многие годы был затворником. Считается, что у Иллариона был дар исцеления и изгнания нечистой силы. Говорят, что в засуху он умел вызвать дождь, наполнял сетки рыбой, когда не было улова, отгонял от полей птиц и вредителей.

Илларион дожил до солидного возраста, но был убит полководцем Лаханодраконом, преследовавшим христиан.

Наши предки в этот день следили за облаками: если они ожидают дождя, то будет теплый снег. В этот день убирали сани и освобождали их от оглобли.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 апреля

Какие сегодня именины: Мария, Илларион, Степан, Боян, Евстрат, Илья, Лазарь, Савва.

10 апреля родились:

1864 год - украинский общественный деятель и издатель, жена Ивана Франко - Ольга Франко (Хоружинская);

1881 год – украинский общественный, политический, государственный деятель, педагог, историк, публицист, член УЦР, председатель Совета народных министров Директории УНР Вячеслав Прокопович;

1898 год – украинский общественный и церковный деятель, Патриарх Киевский Мстислав (Скрипник);

1933 год – украинский прозаик Виктор Близнец;

1936 год – украинский режиссер Юрий Черный;

1938 год – украинский режиссер и актер Борис Савченко.

Что нельзя делать 10 апреля

В этот день нельзя обманывать, ссориться и выпивать.

Что можно делать

Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.

Рекомендуется в этот день завершить все запланированные дела

Памятные события 10 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 10 апреля:

1633 год – бананы, ранее не виденные в Англии, начинают продаваться в лондонском магазине.

1710 год - в Англии вступил в силу принятый в 1709 году закон об авторском праве - первый в мире.

1833 год - впервые начали производство спичек. Они были токсичными – в состав головки входил белый фосфор.

1849 год - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную шпильку.

1864 год - во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр "Русская беседа".

1912 год - английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание.

1917 год - на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобрено решение ввести 8-часовой рабочий день

1925 год - впервые опубликован роман Скотта Фицжеральда "Великий Гетсби"

1940 год – Исландия отделилась от Дании.

1990 год — Том Уэйтс выиграл дело у чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца.

1992 год - в Запорожье открыт первый фестиваль искусств "Казацкому роду нет перевода".

2010 год - авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский

2019 год – впервые в истории ученые сделали фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87.

Народные приметы на 10 апреля