Астрологический прогноз на 10 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день активизации мужской энергии, которую принято считать энергией рода. Астрологи настоятельно рекомендуют помянуть умерших родственников: сходить в церковь, а если – по понятным в наш время причинам – такой возможности нет, можно сделать это дома – зажечь свечку и помолиться.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: кости груди.

Болезни дня: может дать сбой иммунитет, который желательно укрепить всеми, доступными в наше непростое время способами: начать курс витаминов, есть больше овощей и фруктов, а также – если есть возможность – чаще бывать на свежем воздухе.

Сны дня: сны нынешней ночи – с большой долей вероятности – могут оказаться вещими, поэтому очень важно правильно запомнить, а затем – поскольку их не стоит воспринимать, что называется, дословно – "расшифровать" их содержание.

Афоризм дня: "Сердце близких – твоя крепость" (ирландская пословица).

Геометрическая фигура дня: плавные переходы.

Магия и мистика дня: особенно успешными будут заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Табу дня: не стоит отправляться в поездки – нужно перенести их хотя бы на пару дней.