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Астрологический прогноз на 10 апреля

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Астрологический прогноз на 10 апреля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день активизации мужской энергии, которую принято считать энергией рода. Астрологи настоятельно рекомендуют помянуть умерших родственников: сходить в церковь, а если – по понятным в наш время причинам – такой возможности нет, можно сделать это дома – зажечь свечку и помолиться. 

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный. 

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: кости груди. 

Болезни дня: может дать сбой иммунитет, который желательно укрепить всеми, доступными в наше непростое время способами: начать курс витаминов, есть больше овощей и фруктов, а также – если есть возможность – чаще бывать на свежем воздухе. 

Сны дня: сны нынешней ночи – с большой долей вероятности – могут оказаться вещими, поэтому очень важно правильно запомнить, а затем – поскольку их не стоит воспринимать, что называется, дословно – "расшифровать" их содержание. 

Афоризм дня: "Сердце близких – твоя крепость" (ирландская пословица). 

Геометрическая фигура дня: плавные переходы. 

Магия и мистика дня: особенно успешными будут заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах. 

Табу дня: не стоит отправляться в поездки – нужно перенести их хотя бы на пару дней. 

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