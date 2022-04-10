Зеленский наградил 430 военнослужащих: 55 – посмертно

Орденом Даниила Галицкого отмечены 18 военных.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 430 военнослужащих, из них 55 – посмертно.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Согласно этому документу, за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены девять военнослужащих, III степени — 49, из которых двое — посмертно.

Также Зеленский отметил орденом "За мужество" I степени одного военнослужащего, II степени – трех, III степени – 149 военных, среди которых 49 – посмертно.

Орденом Даниила Галицкого отмечены 18 военных.

Медалью "За военную службу Украине" — 168 военных, а медалью "За безупречную службу" ІІІ степени — пятерых.

Медалью "Защитнику Отчизны" — 28 военных, среди которых четыре — посмертно.

Напомним, ранее президент подчеркнул, что Украина ожидает от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против агрессивной России. Если этого не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны.

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