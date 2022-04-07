Зеленский отметил государственными наградами 171 военнослужащего

Президент наградил военных Вооруженных сил Украины и Главного управление разведки.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 171-го украинского защитника.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Президент отметил государственными наградами 168 воинов ВСУ и трех военнослужащих Главного управления разведки.

"И перед записью этого вечернего обращения уже традиционно я подписал указы о награждении наших героев государственными наградами Украины. 168 военнослужащих Вооруженных Сил. И трое военнослужащих Главного управления разведки", — сообщил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

Напомним, в этом же видеообращении президент подчеркнул, что Украина ожидает от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против агрессивной России. Если этого не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны.

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