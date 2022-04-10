Астрологічний прогноз на 10 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має така характеристики:

Астрологічна порада дня: день активізації чоловічої енергії, яку вважають енергією роду. Астрологи наполегливо рекомендують згадати померлих родичів: сходити до церкви, а якщо – зі зрозумілих у наш час причин – такої можливості немає, можна зробити це вдома – запалити свічку та помолитися.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бурштиновий, шафранний.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: може порушитися імунітет, який бажано зміцнити всіма, доступними в наш непростий час способами: розпочати курс вітамінів, їсти більше овочів та фруктів, а також – за можливості – частіше бувати на свіжому повітрі.

Сни дня: сни нинішньої ночі – з великою ймовірністю – можуть виявитися пророчими, тож дуже важливо правильно запам'ятати їх, а потім – оскільки не варто сприймати їх, як то кажуть, дослівно – "розшифрувати" їхній зміст.

Афоризм дня: "Серце близьких – твоя фортеця" (ірландське прислів'я).

Геометрична фігура дня: плавні переходи.

Магія та містика дня: особливо успішними будуть замовляння на залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Табу дня: не варто вирушати у поїздки – потрібно перенести їх хоча б на кілька днів.