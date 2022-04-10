Мелітополь стає Чорнобаївкою, ЗСУ "накрили" аеродром – Арестович

Радник голови ОП відзначив, що Мелітополь – це опорний пункт, який забезпечує зв'язок Запоріжжя, Херсона та Маріуполя.

Українські військові завдали удару по скупченню сил російських окупантів на аеродромі в Мелітополі.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"Щасливий оголосити "п'ятий" Мелітополь, який стає Чорнобаївкою. Накрили мелітопольський аеродром – теж з пунктом управління. Рвалось години дві. Любо-дорого", – сказав Арестович.

Радник голови ОП відзначив, що Мелітополь – це центральний вузол з аеропортом, залізничним та автомобільним сполученням.

"Це опорний пункт, який забезпечує зв'язок Запоріжжя, Херсона та Маріуполя. А в Запорізькій області весь час щось відбувається... Одне село звільнили, друге звільнили. Не контрнаступ, а тактичні дії. І ці дії не дають (окупантам. – Ред.) до кінця успішно рухатися на півдні", – підсумував він.

Зазначимо, що військовий аеродром у Чорнобаївці під Херсоном окупанти намагалися використовувати для перекидання своїх військ, проте постійно ставали мішенню українських військових.

Раніше Олексій Арестович розповів, що ЗСУ вдарили по "жирних" цілях окупантів у відповідь на обстріл Краматорська.

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