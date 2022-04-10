Мелитополь становится Чернобаевкой, ВСУ "накрыли" аэродром – Арестович

Советник главы ОП отметил, что Мелитополь – это опорный пункт, обеспечивающий связь Запорожья, Херсона и Мариуполя.

Украинские военные нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов на аэродроме в Мелитополе.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

"Счастлив объявить "пятый" Мелитополь, который становится Чернобаевкой. Накрыли мелитопольский аэродром – тоже с пунктом управления. Рвалось часа два. Любо-дорого", – сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что Мелитополь – это центральный узел с аэропортом, железнодорожным и автомобильным сообщением.

"Это опорный пункт, который обеспечивает связь Запорожья, Херсона и Мариуполя. А в Запорожской области все время что-то происходит... Одно село освободили, второе освободили. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают (оккупантам. – Ред.) до конца успешно двигаться на юге", – подытожил он.

Отметим, что военный аэродром в Чернобаевке под Херсоном оккупанты пытались использовать для перебрасывания своих войск, однако постоянно становились мишенью украинских военных.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что ВСУ ударили по "жирным" целям оккупантов в ответ на обстрел Краматорска.

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