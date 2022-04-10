10 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

10 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

10 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

10 квітня 2022 року - неділя. 46-й день війни Росії проти України. 100-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

Щороку 10 квітня - День братів і сестер. Його мета - нагадати людям про сімейні цінності, любов і турботу між близькими людьми, адже брати і сестри, після батьків, є найближчими родичами.

Вперше його святкували у 1995 році у США. Згодом цей день став популярним в інших країнах, зокрема, у Британії, Австралії, Японії, Новій Зеландії, Канаді, Швеції та інших.

Ідея заснування цього свята належить Клаудії Еварт. Жінка у ранньому віці втратила своїх брата та сестру. На згадку про них Клаудія організувала проведення свята, а 10 квітня обрала, бо цього дня народилася її сестра. Головна ідея свята полягає в підтримці теплих взаємин, згуртування сім’ї.

10 квітня щороку - Міжнародний день руху опору. Він присвячений всім, хто протидіяв фашистам під час Другої світової війни на окупованих військами Третього рейху територіях.

Учасниками руху опору були звичайні жителі захоплених територій. Вони проводили антифашистську агітацію, видавали підпільну літературу, робили диверсії, збирали розвідувальну інформацію, вели партизанську війну. Вищою формою руху опору було всенародне збройне повстання.

10 квітня - яке сьогодні церковне свято

10 квітня - день пам'яті преподобного Іларіона Нового / pixabay.com

10 квітня в церковному календарі - день пам’яті преподобного Іларіона Нового. Він був ігуменом Пелікітським. З юності він присвятив себе служінню Богу. Багато років був затворником. Вважають, що у Іларіона був дар зцілення та вигнання нечистої сили. Кажуть, що у засуху він умів викликати дощ, наповнював сітки рибою, коли не було улову, відганяв від полів птахів і шкідників.

Іларіон дожив до поважного віку, але був убитий полководцем Лаханодраконом, який переслідував християн.

Пращури називали цей день – Виверни голоблі через те, що до 10 квітня погода теплішає і снігу більше не чекають. Цього дня прибирали сани і звільняли їх від голоблі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 квітня

Які сьогодні іменини: Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава.

10 квітня народились:

1864 рік — українська громадська діячка і видавчиня, дружина Івана Франка - Ольга Франко (Хоружинська);

1881 рік — український громадський, політичний, державний діяч, педагог, історик, публіцист, член УЦР, голова Ради народних міністрів Директорії УНР В'ячеслав Прокопович;

1898 рік — український громадський та церковний діяч, Патріарх Київський Мстислав (Скрипник);

1933 рік — український прозаїк Віктор Близнець;

1936 рік — український режисер Юрій Чорний;

1938 рік — український режисер і актор Борис Савченко.

Що не можна робити 10 квітня

У цей день не можна обдурювати, сваритися та випивати.

Що можна робити

Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

Рекомендується у цей день завершити всі заплановані раніше справи

Пам'ятні події 10 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 10 квітня:

1633 рік — банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині.

1710 рік — в Англії набрав сили прийнятий у 1709 році закон про авторське право — перший у світі.

1833 рік — вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними — до складу головки входив білий фосфор.

1849 рік — американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.

1864 рік — у Львові почав роботу перший професійний український театр "Руська бесіда".

1912 рік — англійський лайнер "Титанік" вийшов у своє перше й останнє плавання.

1917 рік — на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день

1925 рік — уперше опублікований роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі"

1940 рік — Ісландія відділилася від Данії.

1990 рік — Том Вейтс виграв справу в чіпсів, компанія Doritos Chips використовувала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака.

1992 рік — в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу".

2010 рік — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський

2019 рік — вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87.

Народні прикмети на 10 квітня