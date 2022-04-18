54-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

54-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро пояснюють, що слід робити далі.

Езотерики та психологи вважають, що наше підсвідоме не може говорити з нами словами, тому намагається давати нам життєві підказки за допомогою снів, знаків та символів. Саме карти Таро є одним з інструментів для спілкування з підсвідомим, адже в його 78 картах зашифровані послання для різних ситуацій на нашому шляху.

Що ж на нас усіх чекає 18 квітня 2022 року, у 54-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо три карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро.

Перший аркан у нашому сьогоднішньому розкладі - "Трійка жезлів". Ця карта, яка належить до масті жезлів, розповідає про дослідження, експансію та досягнення нових вершин. Жезли також пов'язані з рухом та розвитком.

Вона натякає, що для того, щоб поліпшити ситуацію, слід бути впевненим у наступному дні. Шукайте щось нове.Вмійте діяти, але знайте, коли потрібна пауза.

Спробуйте протягом цього дня поставитися до всього як до нової пригоди. Також чітко усвідомте свій намір. Уявіть, що ви стоїте на вершині та обдивляєтеся свої володіння, мовляв, що ще варто додати. Але також варто замислитися і про те, що заважає вашому розвитку.

Наступна карта у розкладі - "Туз жезлів".

Як і попередня карта, вона належить до масті жезлів. Але врахуйте, що тузи є апофеозом певні масті. Також врахуйте, що масть жезлів пов'язана зі стихією вогню.

Ця карта говорить про початок нової справи, оригінальний та творчий погляд на життя. Час вдатися до невеличких авантюр. Тому вірте у свої сили, усвідомте ваш правильний шлях, проявляйте ініціативи, розв'язуйте проблеми та пристрасно ставтесь до життя.

Дійте, щоб отримати нові результати. Запасіться оптимізмом. Зараз варто узяти ситуацію під контроль, довіряйте інстинктам і йдіть на пролом. Скористайтеся вашими шансами.

Завершує сьогоднішній розклад "Сімка пентаклів". Масть пентаклів у Таро традиційно позначає кошти та фінанси та пов'язана зі стихією землі.

"Сімка пентаклів" повідомляє, що нині потрібно підбивати підсумки вашої діяльності. Замисліться про те, що буде далі, оцініть своє становище, впевніться у правильності обраного шляху та підготуйте стратегію, щоб зробити новий перший крок.

Перепочиньте трішки та вирішіть щодо майбутнього. Старий шлях був зручним, але настав час рухатися далі.

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