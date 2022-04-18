54-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

54-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро объясняют, что следует делать дальше.

Эзотерики и психологи считают, что наше подсознательное не может говорить с нами словами, поэтому пытается давать нам жизненные подсказки с помощью снов, знаков и символов. Именно карты Таро являются одним из инструментов для общения с подсознательным, ведь в его 78 картах зашифрованы послания для разных ситуаций на нашем пути.

Что же нас всех ждет 18 апреля 2022, в 54-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть три карты Таро, принадлежащие к так называемым младшим арканам Таро.

Первый аркан в нашем сегодняшнем раскладе – "Тройка жезлов". Эта карта, которая принадлежит к масти жезлов, рассказывает об исследованиях, экспансии и достижениях новых вершин. Жезлы связаны с движением и развитием.

Она намекает, что для того чтобы улучшить ситуацию, следует быть уверенным в следующем дне. Ищите что-нибудь новое. Умейте действовать, но знайте, когда нужна пауза.

Попробуйте в течение этого дня отнестись ко всему как к новому происшествию. Также ясно осознайте свое намерение. Представьте, что вы стоите на вершине и осматривае свои владения, мол, что еще стоит добавить. Но также стоит задуматься и о том, что мешает вашему развитию.

Следующая карта в расписании – "Туз жезлов".

Как и предыдущая карта, она относится к масти жезлов. Но учтите, что тузы представляют собой апофеоз определенные масти. Также учтите, что масть жезлов связана со стихией огня.

Эта карта говорит о начале нового дела, оригинальном и творческом взгляде на жизнь. Пора прибегнуть к небольшим авантюрам. Поэтому верьте в свои силы, осознайте ваш правильный путь, проявляйте инициативы, решайте проблемы и страстно относитесь к жизни.

Действуйте, чтобы получить новые результаты. Запаситесь оптимизмом. Сейчас стоит взять ситуацию под контроль, доверяйте инстинктам и идите на брешь. Воспользуйтесь вашими шансами.

Завершает сегодняшнее расписание "Семерка пентаклей". Масть пентаклей в Таро традиционно обозначает средства и деньги и связана со стихией земли.

"Семерка пентаклей" сообщает, что сейчас нужно подводить итоги вашей деятельности. Задумайтесь о том, что будет дальше, оцените свое положение, убедитесь в правильности выбранного пути и подготовьте стратегию, чтобы сделать первый шаг.

Отдохните немного и решите относительно будущего. Старый путь был удобным, но пора двигаться дальше.

Читайте также:

Как проявляют себя в отношениях представители разных знаков зодиака – Астрологический прогноз