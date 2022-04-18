Таропрогноз на 18-24 апреля 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро оказывают поддержку вселенной.

Карты Таро является самой знаменитой и загадочной из всех известных систем гаданий. До сих пор неизвестно как точное время, так и место появления этих карт. Существует немало гаданий, использующих методику Таро. С помощью этой таинственной системы гадания и самопознания можно узнать больше о своем будущем.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 18-24 апреля 2022 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 18-24 апреля 2022 "Колесница"

"Колесница" принадлежит к старшим арканам карт Таро, символизирующим важные события в жизни. Эта карта Таро указывает на силу воли, честность, упрямство, смелость. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, погоне за "двумя зайцами", выборе правильного пути, сексуальной силе, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, духовных поисках и т.д.

Ключом к успеху в отношениях может быть ваше упрямство: своей силой духа вы добьетесь того, чего хотите или встретите человека, который будет олицетворением идеальных для вас качеств характера.

Вы преодолеете все препятствия на своем пути. Однако важно чувство времени и контроля за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху выкарабкаться из рук, а сами управляйте процессом.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 18-24 апреля 2022 "Туз мечей"

Эта карта относится к масти мечей, которые связаны со стихией воздуха и олицетворяют острый ум, испытание и борьбу. Туз является апофеозом определенной масти.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

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Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов" – это карта устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 18-24 апреля 2022 года "Девятка мечей"

"Девятка мечей", как и предыдущая карта, принадлежит к масти мечи. Но она указывает на довольно бытовые вещи, потому что входит в младшие арканы карт Таро.

Эта карта говорит о переживаниях, наполнениях эмоциями, тревожных мнениях, понимания неправильности своих действий, желания вернуться в прошлое и все изменить, страх перед неизвестным, бессонные ночи, чувство уязвимости и неуверенности в себе.

Эта карта кажется очень хмурой, однако, она говорит о том, что темные времена скоро закончатся. Мы можем поднять голову и увидеть свет даже из глубин горя и отчаяния.

Пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Осознайте причины беспокойства. Избавьтесь от того, что не дает вам развиваться дальше. Попытайтесь строить ваши планы, учитывая прошлые ошибки.

Старайтесь найти и уяснить свои слабые места. Серьезно поработайте над ошибками и негативными чувствами. Выбирайте новые приоритеты.

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