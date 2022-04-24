24 апреля 2022 года – этот день в истории, основные события

24 апреля 2022 – воскресенье. 60-й день войны России против Украины. 114-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

24 апреля — Международный день солидарности молодежи. Эта дата была основана в 1957 году по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи. Сейчас около 90% молодежи живут в развивающемся мире, поэтому очень важно привлечь внимание общества и государственных органов к проблемам, с которыми сталкиваются молодые люди.

Также 24 апреля – Всемирный день родственных городов. Событие проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля. Была создана Всемирной федерацией роддственных городов. Цель этой неправительственной организации – укрепить дружеские отношения и связи между городами разных государств.

24 апреля – какой сегодня церковный праздник

24 апреля – Пасха / pixabay.com

24 апреля в церковном календаре – Пасха или Праздник Христова Воскресения. Это один из самых больших христианских праздников, который в Украине закреплен на государственном уровне и празднуется согласно украинским традициям и национальной культуре. В этот день принято здороваться "Христос Воскрес!" и слышно в ответ "Воистину Воскрес!".

За неделю до святого Воскресения Иисус Христос прибыл в Иерусалим под радостное приветствие большого количества его жителей и гостей города. Они ждали обещанного Богом нового спасительного Царя, который станет мессией и спасителем. Но Иисус Христос заехал в город не на элитном скакуне, а на простом ослике. Такое его поведение вызвало страх у иерусалимских первосвященников и старших, боявшихся бунтарства со стороны народа. Именно поэтому они решили избавиться от Христа и лишить его жизни.

В пятницу Иисус Христос прошел тяжелую и длинную дорогу на гору Голгофа, неся на себе деревянный крест. На этом же кресте его распяли, на нем он принял свою смерть. Но, как и было написано, в святое воскресенье Бог показал всем людям, кто именно был распят ими, ведь его Сын воскрес из мертвых и открыл Великую Радость – Господь не покинул человечество.

Памятные даты 24 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 24 апреля:

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1184 год до н. — использовав троянского коня, греческие воины смогли войти в Трою (именно этот день был записан у Ератосфена и Аполлодора Афинского);

1646 год – заключили Ужгородскую церковную унию;

1704 ujl — в Бостоне начали издавать первую регулярную газету в США колониального периода, она называлась Boston News-Letter;

1800 год – была основана Библиотека Конгресса США президентом Джоном Адамсом, он тогда выделил 5000 долларов на закупку книг;

1833 год — в США запатентовали газировку;

1895 год – первое в мире единичное кругосветное плавание было начато Джошуа Слокамом;

1920 год — правительства Польши и УНР заключают соглашение о военной помощи;

1949 год — в Киеве торжественно открывают литературно-художественный музей Тараса Шевченко;

1953 год — Уинстон Черчилль получил рыцарский титул от английской королевы Елизаветы II;

1962 год — в США осуществили первую телетрансляцию с тихоокеанского побережья на атлантическое, тогда передали телесигнал из Калифорнии через первый экспериментальный телеспутник Eco-1, телесигнал приняли в Массачусетсе;

1984 год – в Сан-Франциско компания "Apple" анонсирует свой портативный компьютер Apple II, он весил 6 килограммов и имел размер чемодана;

1985 ujl — Верховный Суд Канады признает работу магазинов в воскресенье законной;

1992 год – создали Федеративную Республику Югославия (в нее вошли Сербия и Черногория);

2005 год – день инаугурации папы Бенедикта XVI.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 апреля

Какие сегодня именины: Александр, Гораций, Николай, Петр, Антип, Прохор, Яков, Людмила.

24 апреля родились:

1620 год — английский статистик, основавший демографию, Джон Гронт;

1880 год – изобретатель застежки-молнии Гидеон Сундбек;

1920 год – украинский писатель Дмитрий Билоус;

1952 год — писатель, доктор филологических наук, профессор Виталий Мацько;

1955 год — украинский журналист, писатель Балабко Александр Васильевич;

1955 год – украинский журналист, телеведущий Юрий Макаров.

Погода на 24 апреля

24 апреля в Киеве днем небо затянется облаками, но вечер обещает быть ясным, ночью будет дождь, который закончится до утра. Во Львове утром небо будет ясным, но днем будет облачно, с середины дня дождь, который станет сильнее к вечеру. В Харькове облачная погода, утром сильный дождь, но он ослабеет после обеда. В Одессе без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +16 днем и +2 ночью. В Харькове +15 днем и +8 ночью. В Одессе +16 днем и +8 ночью.