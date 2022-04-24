24 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

24 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

24 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

24 квітня 2022 року – неділя. 60-й день війни Росії проти України. 114-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 квітня - Міжнародний день солідарності молоді. Ця дата була заснована 1957 року за ініціативи Всесвітньої федерації демократичної молоді. Наразі близько 90% молоді живуть в світі, що розвивається, а тому дуже важливо привернути увагу суспільства та державних органів до проблем, з якими зіштовхуються молоді люди.

Також 24 квітня - Всесвітній день поріднених міст. Подія проводиться щороку в останню неділю квітня. Була створена Всесвітньою федерацією поріднених міст. Мета цієї неурядової організації - зміцнити дружні стосунки та зв'язки між містами різних держав.

24 квітня - яке сьогодні церковне свято

24 квітня - Великдень / pixabay.com

24 квітня в церковному календарі – Великдень або Свято Христового Воскресіння. Це одне з найбільших християнських свят, яке в Україні закріплене на державному рівні та святкується згідно українських традицій та національної культури. Цього дня прийнято вітатися "Христос Воскрес!" та чути у відповідь "Воістину Воскрес!".

За тиждень до святого Воскресіння Ісус Христос прибув до Єрусалиму під радісні вітання великої кількості його мешканців та гостей міста. Вони чекали обіцяного Богом нового рятівного Царя, який стане месією та спасителем. Та Ісус Христос заїхав до міста не на елітному скакуні, а на простому ослику. Така його поведінка викликала страх у єрусалимських первосвященників та старших, які боялися бунтарства з боку народу. Саме через це вони вирішили позбутися Христа та позбавити його життя.

В п'ятницю Ісус Христос пройшов тяжку та довгу дорогу на гору Голгофа, несучи на собі дерев'яний хрест. На цьому ж хресті його і розіп'яли, на ньому він прийняв свою смерть. Та, як і було написано, в святу неділю Бог показав усім людям, хто саме був розіп'ятий ними, адже його Син воскрес із мертвих і відкрив Велику Радість - Господь не покинув людство.

Пам’ятні дати 24 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 24 квітня:

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1184 рік до н.е. — використавши троянського коня грецькі воїни змогли увійти до Трої (саме цей день був записаний у Ератосфена та Аполлодора Афінського);

1646 рік — уклали Ужгородську церковну унію;

1704 рік — у Бостоні почали видавати першу регулярну газету в США колоніального періоду, вона мала назву Boston News-Letter;

1800 рік — була заснована Бібліотека Конгресу США президентом Джоном Адамсом, він тоді виділив 5000 доларів на закупівлю книг;

1833 рік — у США запатентували газовану воду;

1895 рік — перше у світі поодиноке навколосвітнє плавання було розпочате Джошуа Слокамом;

1920 рік — уряди Польщі і УНР укладають угоду про військову допомогу;

1949 рік — у Києві урочисто відкривають літературно-художній музей Тараса Шевченка;

1953 рік — Вінстон Черчилль отримав лицарський титул від англійської королеви Єлизавети II;

1962 рік — у США здійснили першу телетрансляцію з тихоокеанського узбережжя на атлантичне, тоді передали телесигнал з Каліфорнії через перший експериментальний телесупутник "Eco-1", телесигнал прийняли у Массачусетсі;

1984 рік — у Сан-Франциско компанія "Apple" анонсує свій портативний комп'ютер Apple II, він важив 6 кілограмів і мав розмір валізи;

1985 рік — Верховний Суд Канади визнає роботу магазинів у неділю законною;

1992 рік — створили Федеративну Республіку Югославія (до неї увійшли Сербія і Чорногорія);

2005 рік — день інавгурації папи Бенедикта XVI.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 квітня

Які сьогодні іменини: Олександр, Горацій, Микола, Петро, Антип, Прохор, Яків, Людмила.

24 квітня народилися:

1620 рік — англійський статистик, який заснував демографію, Джон Гронт;

1880 рік — винахідник застібки-блискавки Гідеон Сундбек;

1920 рік — український письменник Дмитро Білоус;

1952 рік —письменник, доктор філологічних наук, професор Віталій Мацько;

1955 рік— український журналіст, письменник Балабко Олександр Васильович;

1955 рік — український журналіст, телеведучий Юрій Макаров.

Погода на 24 квітня

24 квітня в Києві вдень небо затягнеться хмарами, але вечір обіцяє бути ясним, вночі дощ, який закінчиться до ранку. У Львові вранці небо буде ясним, але вдень вкриється хмарами, з середини дня дощ, який стане сильнішим до вечора. У Харкові хмарна погода протягом усього дня, вранці сильний дощ, але він послабшає після обіду. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря у Києві +16 вдень та +9 вночі. У Львові +16 вдень і +2 вночі. У Харкові +15 вдень і +8 вночі. В Одесі +16 вдень та +8 вночі.