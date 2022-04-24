Астрологічний прогноз на 24 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика нинішнього місячного дня несе негативний заряд, тому люди можуть бути злими, агресивними та схильними до скандалів. Необхідно стримувати подібні спалахи у себе і не звертати уваги на сплески емоцій у інших – вже завтра все зміниться на краще.

Символ дня: Макара (напівриба-напівкрокодил).

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активні дії можливі, але не вітаються.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, сардер, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: велика ймовірність отримання травм та загострення хронічних захворювань: у першому випадку необхідно дотримуватися максимальної обережності, у другому – лікуватися за схемою, розробленою лікарем.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть позначити проблему, яка існує у стосунках з оточенням, та підказати способи її вирішення.

Афоризм дня: "Хто швидко помиляється, швидко виправляє помилку" (Френсіс Бекон).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності та стабільності.

Магія та містика дня: не варто займатися магічними діями тим, хто не є професіоналом у цій галузі.

Табу дня: необхідно стримувати емоції, які, вирвавшись на поверхню, зіпсують відносини з людьми.

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