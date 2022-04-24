Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 24 апреля

Дата публикации
Просмотры
3120
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 24 апреля

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет негативный заряд, поэтому люди могут быть злыми, агрессивными и расположенными к ссорам и скандалам. Необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимания на всплески эмоций у других – уже завтра все изменится к лучшему. 

Символ дня: Макара (полурыба-полукрокодил). 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активные действия возможны, но не приветствуются. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, сардер, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: велика вероятность получения травм и обострения хронических заболеваний: в первом случае необходимо соблюдать максимальную осторожность, во второй – лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения. 

Афоризм дня: "Кто быстро ошибается, быстро исправляет ошибку" (Фрэнсис Бэкон).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и стабильности. 

Магия и мистика дня: не стоит заниматься магическими действиями тем, кто не является профессионалом в этой области. 

Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми. 

Читайте также: 

Следующая публикация