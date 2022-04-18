Астрологический прогноз на 18 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, символом которого является зеркало, отражает поступки и мысли человека: если он делает добро, жизнь повернется к нему хорошей стороной и наоборот. Время неблагоприятно для финансовых сделок и начала работы над серьезными профессиональными проектами, не стоит также принимать важные – судьбоносные – решения.

Символ дня: Зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: кож, поясница.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не принесут серьезных осложнений, но будут длиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением. Возможны обострения хронических заболеваний – при первых же симптомах необходимо принять меры, рекомендованные в свое время лечащим врачом.

Сны дня: если картина сновидений нынешней ночи не совпадает с реальной картиной мира, в котором живет человек, значит, его восприятие искажено.

Афоризм дня: «Порядочность обнаруживается в речах, но куда вернее – в делах» (Бальтасар Грасиан-и-Моралес).

Геометрическая фигура дня: зигзаг – символ молнии и плодородия.

Магия и мистика дня: нежелательно выходить из дома без талисмана или оберега – слишком велик риск сглаза.

Табу дня: нельзя идти на поводу у вредных привычек.

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