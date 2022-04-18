Конкурентку Макрона и приятельницу Путина обвиняют в растрате средств ЕС

Марин Ле Пен заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которую называют сторонницей российского диктатора Владимира Путина, в докладе Европейского бюро борьбы с мошенничеством (OLAF) обвинили в присвоении бюджетных средств.

Как сообщило в воскресенье, 17 апреля, издание Mediapart, соответствующий документ поступил в прокуратуру Франции.

Ле Пен обвинили в личном присвоении почти 140 тысяч евро из бюджета Европарламента, когда она была депутатом с 2004 по 2017 год. В расследовании предполагают, что средства из фондов Европарламента расходовались, в частности, на оплату гостиниц и организацию мероприятий.

Парижская прокуратура сообщила, что документ сейчас анализируется.

Адвокат Марин Ле Пен в комментарии изданию отметил, что доклад появился в разгар президентской гонки во Франции, а события произошли более десяти лет. Он считает неслучайным то, что это дело упомянули именно сейчас.

Напомним, в минувшее воскресенье, 10 апреля, во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Лидерами голосования стали действующий президент Эммануэль Макрон и представитель ультраправых Марин Ле Пен, которую обвиняли в контактах с российским диктатором Владимиром Путиным.

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