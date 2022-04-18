Астрологічний прогноз на 18 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, символом якого є дзеркало, відображає вчинки та думки людини: якщо вона робить добро, життя повернеться до неї гарним боком і навпаки. Час несприятливий для фінансових угод та початку роботи над серйозними професійними проєктами, не варто також ухвалювати важливі – доленосні – рішення.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: шкіра, поперек.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не принесуть серйозних ускладнень, але триватимуть довго, тому не варто зволікати з їх лікуванням. Можливі загострення хронічних захворювань – за перших симптомів необхідно вжити заходів, рекомендованих свого часу лікарем.

Сни дня: якщо картина сновидінь цієї ночі не збігається з реальною картиною світу, в якому живе людина, отже, її сприйняття спотворене.

Афоризм дня: «Порядність виявляється у промовах, але куди вірніше – у справах» (Бальтасар Грасіан-і-Моралес).

Геометрична фігура дня: зигзаг – символ блискавки та родючості.

Магія та містика дня: небажано виходити з дому без талісмана чи оберега – надто великий ризик пристріту.

Табу дня: не можна йти на поводі у шкідливих звичок.

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