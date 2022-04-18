Знову підуть на Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас

Знову підуть на Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас

За словами президента, битва на Донбасі може вплинути на перебіг всієї війни з Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас є дуже важливою для України і вплине на перебіг усієї війни з РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю CNN.

"Для нас дуже важлива битва на Донбасі. Вона важлива з багатьох точок зору, зокрема, з точки зору безпеки нашого угруповання, яке стоїть на Донбасі. Це одні з найкращих наших військових — велике угрупованння. І Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити. А це понад 40 тисяч професійних військових, які пройшли війну з 2014 року. Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших. І для нас дуже важливо не допустити, відстояти. Тому що ця битва (або декілька битв, ми не знаємо, як довго це буде). Це може вплинути в принципі на перебіг усієї війни", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що не вірить російським військовим і їхньому керівництву. Він нагадав, що українські захисники вигнали ворога з-під Києва, Чернігівщини і півночі загалом.

Проте, за словами Зеленського, це зовсім не гарантує, що росіяни знову не підуть на Київ, якщо раптом зможуть захопити Донбас

"Тому для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", — наголосив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів про злочини окупантів на півдні України.

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