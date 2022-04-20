56-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

56-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають зібратися докупи.

Карти Таро часто можна побачити у фільмах і навіть мультиках, адже вони за останні десятиліття стали елементом масової культури. Щоправда, вони й досі асоціюються лише з ворожінням, проте їх можна використовувати у вигляді метафоричних карт, а їхні послання - у якості афірмацій на день, тиждень чи місяць.

Що ж на нас усіх чекає 20 квітня 2022 року, у 56-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо три карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, які символізують побутові нюанси.

Перша карта - "Трійка мечів", що належить до масті мечів та пов'язана зі стихією повітря. Ця карта свідчить про душевну рану, відмову та певне розчарування. Для початку вам потрібно усвідомити проблему. Зараз варто, щоб відбувся тріумф логіки над емоціями. А хтось, можливо, і розірве стосунки. Вам потрібно позбутися внутрішнього болю та усвідомити болючу правду.

Також потрібно ухвалити рішення, яке ухвалене всупереч почуттям.

Варто бути напоготові, адже не виключене ошуканство від близької людини та погане ставлення оточення. Пам'ятайте, що будь-які знання приносять печаль. Не виключені сильні ревнощі та бажання зробити боляче іншим.

Наступна карта у розкладі - "Король кубків", яка представляє масть кубків та пов'язана зі стихією води. Ця карта повідомляє про мудрість, стабільність, дипломатичність, благородство та підтримку. Вона розповідає про вірність почуттів, знання людської натури, мудрих людей, поблажливість до чужих вад, стримання почуттів, але не інстинктів, тверезу оцінку ситуації, спокійну атмосферу тощо.

Зараз для вас найважливішими є мудрість, зрілість почуттів та впевненість у вибраному шляху. Їх основа - це поєднання твердості характеру та спокійного ставлення до подій, які відбуваються довкола. Ця карта символізує вміння правильно виконувати свою роботу, усвідомлюючи та враховуючи обставини. Терпіння та самодисципліна зроблять бажані зміни. Ви розслаблені та спокійні, ви впевнені у своєму майбутньому і навіть трішки смієтеся над цим метушливим світом.

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Зараз настав час знайти внутрішню мудрість і зайнятися самоаналізом - усвідомити свої слабкі та сильні сторони.

Завершує наш розклад "П'ятірка мечів". Ця карта оповідає про завоювання, поразку, непотрібну перемогу, визнання меж своїх можливостей, конфлікт інтересів. Вона повідомляє про безнадійну ситуацію, бажання думати тільки про себе, відчуття поразки, вороже ставлення.

Ця карта підказує, що слід усвідомити межі власних можливостей та зрозуміти, чому трапляються поразки у вашому житті. Зараз потрібно замислитися про власну вигоду. Не варто й брехати самому собі.

Щоб там не сталося, ви можете стикнутися з ворожим оточенням та вступити в боротьбу з невідомим кінцем, яка дозволить вам побачити, що інші люди теж обмежені у власних можливостях, як і ви.

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