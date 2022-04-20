З Днем ангела Данила: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Данило походить від давньоіудейського Даніель та означає “Бог - мій суддя”.

Коли іменини у Данила?

Іменини Данила 2022 року за православним календарем святкують: 2 січня, 12 січня, 1 березня, 6 березня, 17 березня, 31 березня, 20 квітня, 4 червня, 5 червня, 26 червня, 23 липня, 12 вересня, 25 вересня, 4 жовтня, 25 листопада, 9 грудня, 11 грудня, 12 грудня, 24 грудня, 30 грудня.

З дитинства Данило ласкавий та спокійний хлопчик, з яким ніколи не трапляється ніяких небезпечних ситуацій. Не любить, коли йому брешуть. В дорослому віці стає справжнім лідером та оптимістом. Вміє знаходити позитивні сторони в будь-якій ситуації.

Привітання з Днем ангела Данила своїми словами

Милий Даниле, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі доброї віри та оптимізму, міцного здоров'я та бадьорості, веселощів та великих успіхів, щирого кохання та справжнього щастя.

З днем ангела, Даниле

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Даниле, з днем ​​ангела! Нехай удача та успіх завжди будуть з тобою. Запаморочливих і приголомшливих подій. Нехай кожен день починається з чудового настрою та дарує море позитивних вражень!

З днем ангела, Даниле

***

Даниле, прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твою репутацію. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!

З днем ангела, Даниле

***

Даниле, прийми мої найщиріші вітання з Днем твого небесного покровителя. Ти не бачиш свого Ангела, але він точно десь поруч. Він поруч кожну мить і кожну годину. Цінуй його, молися йому і тоді в твоєму житті буде тільки радість і щастя. З Днем ангела!

З днем ангела, Даниле

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Тук-тук! Це твій ангелик Данило приніс на своїх крильцях вітання для тебе з іменинами!

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В День Ангела надсилаю тобі, Даниле, найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!

З днем ангела, Даниле

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До мене ангел прілітав й сказав, что у тебе, Даниле, сьогодні Іменини! Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітнішіх мрій!

З днем ангела, Даниле

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Сьогодні — твoї імeнини, Даниле! Вітаємо тeбе з цим чудовим святом, бажаємо тобі вірити в чудo, частіще посміхатися і пам’ятати прo тих, хтo дaв тобі ім’я та життя! Нехай гoлoс, що кличе тeбе пo імeні, завжди буде наповнений щирою любов’ю!

З днем ангела, Даниле

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У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою, Даниле, і добре виконував свої обов’язки!

З днем ангела, Даниле

***

У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе, Даниле, а піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай — ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.

Привітання з Днем ангела Данила: вірші

Від щирого серця бажаю, Даня,

Посмішок, радості, добра!

Нехай буде грошенят у кишені

Вдвічі більше, ніж учора!

І нехай хороший настрій

Супроводжує тебе зазвичай!

Здоровим будь та міцним.

І життя своє на щастя витрачай!

З днем ангела, Даниле

***

З днем ангела, Даниле,

Бажаємо тобі багато сил,

У житті реалізуватися,

Брати вершини й не здаватися!

Будь завжди ти елегантним,

Стильним, модним, імпозантним,

Близьким час приділяй,

У житті усе встигай!

З днем ангела, Даниле

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про наше майбуття́.

Він був колись людиною,як ми із вами,

І серед людей,таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати: Даниле, ти моє дитя!

З днем ангела, Даниле

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе, Даниле, щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе, Даниле, щиро вітає!

З днем ангела, Даниле

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини Дані ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

***

Ім’я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім’я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела, Даниле!

З днем ангела, Даниле

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Данила іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

З днем ангела, Даниле

***

Я помолюсь за Данила всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

З днем ангела, Даниле

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Данила,

Прийми привітання!

З днем ангела, Даниле

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою –

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

Привітання з Днем ангела Данила: смс

Даниле, здоров’я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі у справах. У сім’ї – розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум’я не гасне в крові!

З днем ангела, Даниле

***

З днем ангела тебе Данил , бажаю тобі ніколи не здаватіся. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіті, навіть, коли твої крила опускаються вниз!

З днем ангела, Даниле

***

Не важливо яке сьогодні небо – блакитне або похмуре, дощове або сонячне, головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе, Даниле, з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!

З днем ангела, Даниле

***

Даниле, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Бог!

З днем ангела, Даниле

***

День ангела сьогодні у тебе, Даниле! З цим святом я вітаю! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста років я бажаю!!!