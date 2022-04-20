З Днем ангела Данила: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Данило походить від давньоіудейського Даніель та означає “Бог - мій суддя”.
Коли іменини у Данила?
Іменини Данила 2022 року за православним календарем святкують: 2 січня, 12 січня, 1 березня, 6 березня, 17 березня, 31 березня, 20 квітня, 4 червня, 5 червня, 26 червня, 23 липня, 12 вересня, 25 вересня, 4 жовтня, 25 листопада, 9 грудня, 11 грудня, 12 грудня, 24 грудня, 30 грудня.
З дитинства Данило ласкавий та спокійний хлопчик, з яким ніколи не трапляється ніяких небезпечних ситуацій. Не любить, коли йому брешуть. В дорослому віці стає справжнім лідером та оптимістом. Вміє знаходити позитивні сторони в будь-якій ситуації.
Привітання з Днем ангела Данила своїми словами
Милий Даниле, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі доброї віри та оптимізму, міцного здоров'я та бадьорості, веселощів та великих успіхів, щирого кохання та справжнього щастя.
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Даниле, з днем ангела! Нехай удача та успіх завжди будуть з тобою. Запаморочливих і приголомшливих подій. Нехай кожен день починається з чудового настрою та дарує море позитивних вражень!
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Даниле, прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твою репутацію. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!
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Даниле, прийми мої найщиріші вітання з Днем твого небесного покровителя. Ти не бачиш свого Ангела, але він точно десь поруч. Він поруч кожну мить і кожну годину. Цінуй його, молися йому і тоді в твоєму житті буде тільки радість і щастя. З Днем ангела!
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Тук-тук! Це твій ангелик Данило приніс на своїх крильцях вітання для тебе з іменинами!
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В День Ангела надсилаю тобі, Даниле, найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!
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До мене ангел прілітав й сказав, что у тебе, Даниле, сьогодні Іменини! Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітнішіх мрій!
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Сьогодні — твoї імeнини, Даниле! Вітаємо тeбе з цим чудовим святом, бажаємо тобі вірити в чудo, частіще посміхатися і пам’ятати прo тих, хтo дaв тобі ім’я та життя! Нехай гoлoс, що кличе тeбе пo імeні, завжди буде наповнений щирою любов’ю!
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У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою, Даниле, і добре виконував свої обов’язки!
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У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе, Даниле, а піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай — ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.
Привітання з Днем ангела Данила: вірші
Від щирого серця бажаю, Даня,
Посмішок, радості, добра!
Нехай буде грошенят у кишені
Вдвічі більше, ніж учора!
І нехай хороший настрій
Супроводжує тебе зазвичай!
Здоровим будь та міцним.
І життя своє на щастя витрачай!
***
З днем ангела, Даниле,
Бажаємо тобі багато сил,
У житті реалізуватися,
Брати вершини й не здаватися!
Будь завжди ти елегантним,
Стильним, модним, імпозантним,
Близьким час приділяй,
У житті усе встигай!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про наше майбуття́.
Він був колись людиною,як ми із вами,
І серед людей,таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати: Даниле, ти моє дитя!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе, Даниле, щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе, Даниле, щиро вітає!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини Дані ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
***
Ім’я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім’я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела, Даниле!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Данила іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
***
Я помолюсь за Данила всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Данила,
Прийми привітання!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою –
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
Привітання з Днем ангела Данила: смс
Даниле, здоров’я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі у справах. У сім’ї – розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум’я не гасне в крові!
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З днем ангела тебе Данил , бажаю тобі ніколи не здаватіся. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіті, навіть, коли твої крила опускаються вниз!
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Не важливо яке сьогодні небо – блакитне або похмуре, дощове або сонячне, головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе, Даниле, з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!
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Даниле, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Бог!
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День ангела сьогодні у тебе, Даниле! З цим святом я вітаю! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста років я бажаю!!!