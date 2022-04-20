56-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

56-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают собраться вместе.

Карты Таро часто можно увидеть в фильмах и даже в мультиках, ведь они за последние десятилетия стали элементом массовой культуры. Правда, они все еще ассоциируются только с гаданием, однако их можно использовать в виде метафорических карт, а их послания — в качестве афирмаций на день, неделю или месяц.

Что же нас всех ждет 20 апреля 2022, в 56-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть три карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы.

Первая карта — "Тройка мечей", принадлежащая масти мечей и связанная со стихией воздуха. Эта карта свидетельствует о душевной ране, отказе и определенном разочаровании. Для начала вам нужно уяснить проблему. Сейчас следует, чтобы состоялся триумф логики над эмоциями. А кто-то, может быть, и разорвет отношения. Вам нужно избавиться от внутренней боли и осознать болезненную правду.

Также нужно принять решение, принятое вопреки чувствам.

Следует быть начеку, ведь не исключен обман от близкого человека и плохое отношение окружения. Помните, что всякие знания приносят печаль. Не исключена сильная ревность и желание сделать больно другим.

Следующая карта в расписании – "Король кубков", которая представляет масть кубков и связана со стихией воды. Эта карта сообщает о мудрости, стабильности, дипломатичности, благородстве и поддержке. Она рассказывает о верности чувств, знания человеческой натуры, мудрых людей, снисхождении к чужим недостаткам, сдерживании чувств, но не инстинктов, трезвую оценку ситуации, спокойную атмосферу и т.д.

Сейчас для вас важнее мудрость, зрелость чувств и уверенность в выбранном пути. Их основа – это сочетание твердости характера и спокойного отношения к происходящим вокруг событиям. Эта карта символизирует умение правильно выполнять свою работу, осознавая и учитывая обстоятельства. Терпение и самодисциплина произведут желаемые изменения. Вы расслаблены и спокойны, вы уверены в своем будущем и даже немного смеетесь над этим суетливым миром.

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Сейчас пора обрести внутреннюю мудрость и заняться самоанализом — осознать свои слабые и сильные стороны.

Завершает наше расписание "Пятерка мечей". Эта карта повествует о завоевании, поражении, ненужной победе, признании границ своих возможностей, конфликте интересов. Она сообщает о безнадежной ситуации, желании думать только о себе, ощущении поражения, враждебном отношении.

Эта карта подсказывает, что следует уяснить пределы собственных возможностей и понять, почему случаются поражения в вашей жизни. Сейчас нужно задуматься о собственной выгоде. Не стоит и лгать самому себе.

Чтобы там не произошло, вы можете столкнуться с враждебным окружением и вступить в борьбу с неизвестным концом, которая позволит вам увидеть, что другие люди тоже ограничены в своих возможностях, как и вы.

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