20 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

20 апреля 2022 года – этот день в истории / Pexels

20 апреля 2022 – среда. 56-й день войны России против Украины. 110-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

20 апреля – День благодарности волонтерам. Волонтерское движение возникло во Франции в 1920 году. Тогда молодежь объединилась, чтобы восстановить разрушенные после Первой мировой войны города. Сразу другие страны заинтересовались волонтерами, а до Украины подобное движение дошло в 1990-х годах. Волонтеры активно помогают ВСУ и мирным жителям, делают все необходимое, чтобы ускорить победу.

Также 20 апреля — Международный день секретаря. Этот профессиональный праздник ежегодно празднуют в среду последней полной недели апреля. Хотя это событие не официально, однако принято дарить подарки и поздравления всем тем, кто занимается этим делом.

20 апреля — День китайского языка. Событие было установлено ООН в 2010 году, чтобы почтить языковое и культурное разнообразие. Китайский язык является одним из самых распространенных в мире. На нем говорят более миллиарда человек.

20 апреля – какой сегодня церковный праздник

20 апреля – день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского / pixabay.com

20 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Он с юных лет вел монашескую жизнь. Когда царил император Лев Исаврянин, который был известным иконоборцем, преподобный Георгий немало настрадался, за что получил прозвище Исповедник.

Когда на престол взошел Константин Порфирородный, Георгий стал архиереем кафедры в Митиленском монастыре на сотрове Лесбос. Он вел аскетичную и праведную жизнь, за что получил от Господа дар исцеления и умение изгонять бесов. Уже будучи старцем, пережил новые гонения иконоборцев. Его отправили в Херсонес, где он и умер. Случилось это в 820 году.

Памятные даты 20 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 20 апреля:

1653 год — Оливером Кромвелем была разогнана оппозиция в английском парламенте;

1770 год – Джеймс Кук открывает Новый Южный Уэльс (ныне это Юго-Восточная Австралия);

1841 год — публикуется первый детективный рассказ Эдгара По под названием "Убийства на улице Морг";

1865 год — созданы безопасные спички;

1902 год — супруги Кюри первыми получают чистый радий;

1918 год — Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР освобождает город Славянск (Донечина) от большевиков;

1940 год – в США демонстрируют первый электронный микроскоп;

1949 год – открывается I Всемирный конгресс сторонников мира.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 апреля

Какие сегодня именины: Георгий, Даниил, Юрий, Серапион, Егор, Прокоп, Петр, Акулина.

20 апреля родились:

1492 год – немецкий проповедник, один из лидеров Реформации, сподвижник Мартина Лютера Иоганн Агрикола;

1891 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник;

1903 год – украинский писатель, представитель панфутуризма, жертва сталинского террора Гео Шкурупий;

1908 год – украинская художница Ирина Беклемишева;

1939 год — украинская поэтесса Анна Светличная.

Погода на 20 апреля

20 апреля в Киеве облачная погода к вечеру, без осадков. Во Львове небо будет покрыто облаками, без осадков. В Харькове облачная погода, вечером возможен дождь. В Одессе облачно, днем пойдет дождь, который ослабнет до вечера.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +3 ночью. Во Львове 8 днем и около 0 ночью. В Харькове +11 днем и +7 ночью. В Одессе +10 днем и +6 ночью.