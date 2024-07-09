"Місяць": значення карти Таро

Карта "Місяць" може вказувати на часи, коли потрібно бути обережним і не довіряти першому враженню.

Карта "Місяць" є однією зі старших арканів у Таро, займаючи в колоді вісімнадцяту позицію.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Місяць": історія

Вона походить з італійських колод Таро епохи Відродження, таких як Вісконті-Сфорца. Зображення на цій карті змінювалися з часом, але завжди мали на меті передати ідеї ілюзій, підсвідомих страхів і прихованих істин. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміт, створеній в 1909 році, карта "Місяць" отримала чіткіший символізм, що відображає ці теми.

Карта Таро "Місяць": символізм зображення

На карті "Місяць" зазвичай зображено нічний пейзаж, де над горизонтом висить повний місяць. Під ним розташовані дві вежі, що символізують ворота до підсвідомого. Внизу часто можна побачити річку або озеро, які уособлюють глибокі емоції і підсвідомі бажання. На передньому плані часто зображені собака і вовк, що виють на місяць, що символізує дику і приручену природу людини, а також рака, що виповзає з води, вказуючи на зародження підсвідомих страхів і таємниць.

Карта Таро "Місяць": пряме значення

Ілюзії : карта вказує на те, що не все є таким, яким здається. Є ризик бути введеним в оману.

: карта вказує на те, що не все є таким, яким здається. Є ризик бути введеним в оману. Підсвідомість : важливість звернення до своїх внутрішніх почуттів і інтуїції.

: важливість звернення до своїх внутрішніх почуттів і інтуїції. Таємниці : наявність прихованих істин або інформації, яка ще не вийшла на поверхню.

: наявність прихованих істин або інформації, яка ще не вийшла на поверхню. Емоційна невизначеність: почуття тривоги, страху або сум'яття.

Карта Таро "Місяць": перевернуте значення

Прояснення : розсіювання ілюзій і розуміння істинної природи ситуації.

: розсіювання ілюзій і розуміння істинної природи ситуації. Розкриття таємниць : виявлення прихованої інформації.

: виявлення прихованої інформації. Подолання страхів : зниження емоційної напруги і страху.

: зниження емоційної напруги і страху. Неправильне використання інтуїції: неправильне тлумачення знаків і символів, що веде до плутанини.

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Карта Таро "Місяць": кабала

У кабалі карта "Місяць" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ק" (Коф). Коф символізує святість і свідомість, що підходить для теми карти, яка досліджує підсвідоме і духовні таємниці.

На Дереві Життя карта "Місяць" пов'язана зі шляхом між сефірами Нецах (Перемога) і Малкут (Царство). Цей шлях вказує на процес переходу від емоційного і духовного досвіду до матеріального світу.

Карта Таро "Місяць": астрологія

В астрології карта "Місяць" асоціюється з планетою Нептун, яка символізує мрії, ілюзії, духовність і таємниці. Нептун пов'язаний з водною стихією, що підсилює теми емоцій і підсвідомості. Також карта асоціюється зі знаком Риб, який має схильність до глибоких емоційних і духовних переживань.

Карта Таро "Місяць": езотерика

В езотериці карта "Місяць" символізує подорож у глибини підсвідомості, розкриття таємниць і виявлення прихованих істин. Вона вказує на важливість інтуїції і внутрішніх відчуттів при розв'язанні життєвих питань. Карта може також вказувати на періоди, коли підсвідоме стає більш активним, як це часто буває під час снів або медитацій.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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