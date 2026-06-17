Таропрогноз на 18 червня 2026 року: кому день принесе несподіваний шанс, а кому варто переглянути свої рішення

Карти Таро / © ТСН.ua

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18 червня проходитиме під енергією переосмислення і швидких рішень. Карти Таро вказують: цього дня багато ситуацій вимагатимуть від вас чесності з собою. Те, що довго залишалося невизначеним, може нарешті проявитися у справжньому світлі.

Це день, коли випадкові події матимуть більше значення, ніж здається. Саме зараз важливо не ігнорувати інтуїцію та не боятися змінювати свої плани.

Таропрогноз на 18 червня 2026 року для всіх знаків зодіаку

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Овен — Колесо Фортуни

Овнам день приносить несподівані зміни. Події можуть різко змінити напрямок, але зрештою це відкриє нові можливості.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність і хороший результат у фінансових або робочих питаннях. Ваші зусилля почнуть приносити плоди.

Близнята — Паж Мечів

Близнятам варто уважніше ставитися до інформації. Несподівана новина може вплинути на ваші найближчі рішення.

Рак — Двійка Кубків

Ракам день приносить гармонію у стосунках, підтримку та важливі щирі розмови.

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Лев — Сила

Левам знадобиться терпіння і внутрішня витримка. Спокій зараз принесе більше користі, ніж різкі дії.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам день сприяє роботі, розвитку та концентрації на важливих завданнях. Сьогодні краще робити, ніж говорити.

Терези — Блазень

Терезам день приносить новий початок. Можливе несподіване рішення, яке відкриє перед вами новий напрямок.

Скорпіон — Трійка Мечів

Скорпіонам доведеться прийняти неприємну правду або відпустити ситуацію, яка давно виснажувала.

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Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям день приносить активність, сильну енергію та бажання рухатися вперед. Важливо не поспішати занадто сильно.

Козоріг — Ієрофант

Козорогам варто прислухатися до мудрої поради або власного досвіду. День сприяє навчанню і важливим висновкам.

Водолій — Дев’ятка Кубків

Водоліям день приносить позитивні емоції, хороші новини та приємне відчуття задоволення від результатів.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не ухвалювати рішень лише на емоціях. Не вся картина зараз є очевидною.

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Кому пощастить 18 червня

Тельці, Раки та Водолії можуть отримати хороші новини, підтримку й позитивні зміни.

Кому варто бути уважними

Близнятам, Скорпіонам і Рибам варто не поспішати з висновками та уникати емоційних рішень.

Загальний прогноз на день

18 червня 2026 року стане днем внутрішніх відкриттів і неочікуваних поворотів. Карти Таро показують: багато знаків зодіаку можуть опинитися перед ситуацією, яка змусить подивитися на життя інакше.

Головне — не боятися змінювати курс. Саме цього дня доля може непомітно відчинити двері туди, куди ви давно прагнули потрапити.

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Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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