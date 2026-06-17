Те, що довго залишалося прихованим, вийде назовні: прогноз за оракулом Ленорман на 18 червня 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходить під впливом карт Змія — Ключ — Місяць.

Загальна енергія дня

Ця комбінація говорить про приховані мотиви, раптове прояснення і сильне емоційне тло. Те, що раніше викликало підозри або залишалося незрозумілим, може стати очевидним саме сьогодні.

Водночас день вимагатиме уважності до людей, які не завжди демонструють справжні наміри.

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Робота й фінанси

У професійній сфері можливі:

— прихована інформація, яка стане відомою

— несподіване вирішення складного питання

— новини, які змінять стратегію

— необхідність діяти обережніше у фінансових справах

Сьогодні важливо перевіряти факти та не поспішати довіряти чужим обіцянкам.

Стосунки

У стосунках можливий момент істини.

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Можливі:

— викриття недомовленостей

— сильна емоційна розмова

— прояснення справжніх намірів іншої людини

— завершення періоду сумнівів

Сьогодні краще не ігнорувати внутрішнє відчуття тривоги або сумніву.

Психологічний стан

Емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай.

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День здатен витягнути назовні те, що довго накопичувалося всередині.

Порада від Ленорман

Не намагайтеся заплющувати очі на очевидне.

Іноді правда приходить не для того, щоб зруйнувати, а щоб звільнити простір для нового.

18 червня — це день важливих відкриттів і чесності з собою.

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Те, що сьогодні стане зрозумілим, може змінити ваші рішення значно сильніше, ніж ви очікували.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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