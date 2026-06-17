РФ вдарила ракетами по приватному сектору Києва на Троєщині та Осокорках

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Київ оговтується від комбінованої ракетно-дронової атаки Росії. Зараз велика увага прикута до удару по Києво-Печерській лаврі, де пошкоджень зазнав Успенський собор. Проте на лівому березі столиці наслідки не менш страшні: російські ракети знищили частини вулиць у приватному секторі на Осокорках та у селі Троєщина.

Ракетний удар по Києву: ціллю РФ стала стара будівля пошти

Масштаби руйнувань у селі Троєщина жахливі. Найбільше постраждали приватні будинки на вулиці Вітовецькій (колишня назва — Леpмoнтoвa). Російська ракета влучила поруч із будівлею, де колись було поштове відділення. Від споруди практично нічого не залишилося.

На місці влучання утворилася велетенська вирва завглибшки до чотирьох метрів і діаметром до 7-8 метрів. Найбільше постраждав один із приватних будинків, розташований поруч із вирвою. Місцеві жителі кажуть: це просто диво, що всередині під час атаки нікого не було.

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«Нам дуже пощастило, що у момент атаки ракета впала у місце, де не було людей. Наслідки просто жахливі, а могло бути ще гірше, якби ракета впала кількома метрами лівіше або правіше. Довкола епіцентру вибуху постраждало багато будинків — на восьми вулицях села. У будинку культури вибило 11 вікон. У будинку на вулиці Радосинська від вибуху впала стеля і придавила мешканця, він самостійно вибрався з-під завалу. У ще одному будинку, недалеко від епіцентру вибуху, жінку присипало уламками у ліжку, її довелось витягувати, розгрібаючи завали», — розповідає ТСН.ua Володимир Сухоруков, голова місцевого органу самоорганізації населення (ОСН).

Зруйнований будинок поруч з епіцентром вибуху на Троєщині

За його словами, найбільше постраждали 8 приватних будинків, а загальна кількість пошкоджених обійсть становить понад 20. На щастя, після удару російської ракети минулося без загиблих та поранених.

«Під час атаки люди ховалися по підвалах та льохах. Власне, це багатьох і врятувало. Бо від такої вибухової хвилі людей би травмувало розбите скло та уламки. Біди нам ця ракета наробила дуже багато. Що це було, наразі невідомо, але, як нам пояснили фахівці, це начебто була крилата ракета Х-101, хоча подейкують, що прилетів "Іскандер-К"», — каже Володимир Сухоруков.

Руйнування в приватному секторі: зміщені дахи та побиті шибки

Голова ОСН зазначає, що найбільших пошкоджень зазнали будинки, розташовані впритул до вирви. В інших руйнування менші: десь підняло та змістило дах, десь зірвало шифер, побило теплиці, а пластикові деталі вибуховою хвилею відкинуло на 200 метрів. Також повиривало фронтони, навіси, ворота та покрутило паркани.

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«Багато будинків залишилися без вікон. Зараз ми шукаємо матеріал, щоб закрити 100 вікон, які були вибиті вибуховою хвилею. Деснянська РДА обіцяє допомогти. Ми дуже вдячні місцевому ШЕУ. Вони допомогли з прибиранням уламків та речей, які через вибух перетворилися на сміття. Дорога між будинками вже розчищена, зараз люди стягують потрощене майно на одну локацію. Все це мають вивезти працівники ШЕУ», — розповідає голова ОСН.

Мешканці сподіваються на підтримку міста, щоб відновити пошкоджене майно. А те, що залишилося від будівель, наразі терміново треба накривати від негоди.

«Люди потребують допомоги, особливо ті, що опинилися в епіцентрі вибуху. Інші менше. Я, наприклад, мешкаю за 200 метрів, тому відбувся переляком. Те, що зробили росіяни — це злочин. Де тут на Троєщині у селі військові цілі? Тому дуже хочеться, щоб ще більше наших дронів летіло на Москву і щоб там відчули, що таке війна, яку вони розпочали», — додає Володимир Сухоруков.

Яку допомогу отримають постраждалі

В Управлінні соціального захисту населення Деснянської РДА повідомили, що із заявами про надання матеріальної допомоги за пошкоджене або зруйноване житло вже звернувся 21 мешканець села Троєщина.

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«Громадяни, житлові приміщення яких зруйновані, отримають першочергово грошову допомогу у розмірі 40 000 гривень, та надалі по 20 000 щомісячно для найму житла. Для відшкодування збитків, завданих внаслідок ворожого обстрілу, постраждалі мешканці подають заявки до ЦНАП на компенсаційну виплату за державною програмою "єВідновлення"», — прокоментували ТСН.ua в Управлінні соціального захисту населення Деснянської РДА.

У приватному секторі на Осокорках наслідки удару дуже схожі на ті, яких зазнало село Троєщина: зруйновані приватні будинки, знищені автівки, вибиті шибки та понівечені паркани. Єдина відмінність — вирва від вибуху ракети тут дещо менша.

Вирва від російської ракети у селі Троєщина

Чим атакувала РФ та чому вирва виявилася такою великою

Авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що вирва на Троєщині має круглу форму, тому, ймовірно, її залишила балістична ракета.

«Схоже, що вирву, яка утворилася після вибуху у селі Троєщина, залишила балістична ракета. Вирва має майже круглу форму, а таке трапляється, коли падіння боєприпасу стається вертикально. Якщо вирва має еліптичний характер, це означає, що ракета летіла під кутом. На Осокорках вирва менша за розміром, але наслідки руйнувань теж чималі. В обох випадках, гадаю, що це була балістика або крилата ракета Х-101, бо лише на них потужна бойова частина у 450 кілограмів», — розповідає ТСН.ua Валерій Романенко.

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Авіаційний експерт додає, що вирва на Троєщині утворилася такою великою, бо там піщаний ґрунт.

«Загалом бетонне укриття може врятувати від удару такою ракетою. І це ще раз свідчить, що під час тривоги до укриття треба йти. Пробиття укриття не буде, а пошкодження може бути локальним. У цьому разі росіяни вдарили по піщаному ґрунту бойовою частиною не проникною, а звичайною, фугасною. Фугасна бойова частина вибухає, майже одразу як дотикається до об’єкту удару. Вона не заглиблюється, а через вибухову хвилю утворилася така вирва і такий ефект. Ударна хвиля розходиться колом, тому і така велика кількість пошкоджених нею будинків», — підсумовує Валерій Романенко.

Дата публікації 09:28, 15.06.26 Кількість переглядів 617 На Осокорках унаслідок нічної атаки зруйнована частина вулиці

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