80-й день війни в Україні: ситуація в регіонах

80-й день війни в Україні: ситуація в регіонах

Ніч проти 14 травня відносно спокійно минула у багатьох областях України, проте Донеччині стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту, у Луганській області протягом доби окупанти здійснили три десятки артобстрілів.

Про ситуацію в регіонах України повідомили у Генеральному штабі Збройних сил.

Дніпропетровщина



У Дніпрпетровській області ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали.

Запоріжчина

У Запорізькій області в обласному центрі вночі було тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Вночі було чутно роботу артилерії на південному сході від Запоріжжя. Ситуація в області стабільна та прогнозована.

Харківщина

У Харкові ніч минула із поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду, Золочів. Один постраждалий в Чугуївському районі. Ідуть бої на Ізюмському напрямку.

Луганщина

У Луганській області протягом доби окупанти здійснили три десятки артобстрілів, зруйновано 50 будинків, у Лисичанську – адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгарячіше було у Сєвєродонецьку. Загиблих немає.

Донеччина

У Донецькій області стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту. Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар. Авдіївка внаслідок нічного обстрілу знеструмлена.

Херсонщина

У Херсонській області російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів, а також здійснюють постріли з території області по сусіднім регіонам. Вчора військові РФ з градів обстріляли колони авто з людьми, які евакуювавалися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені люди, серед яких двоє дітей. Стабільно критична ситуація у селах Високопільської ТГ, Великоолександрівської ТГ, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської ТГ.

Миколаївщина

Ввечері Миколаїв був обстріляний РСЗО, внаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення та сталося загоряння Балабанівського лісу. Вночі також були обстріли. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих з‘ясовується.

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