Як ППО 25-ї бригади збиває російські літаки й дрони під Покровськом

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Як працює фронтова ППО в руках Січеславських десантників під Покровськом, розповідає і демонструє у відео видання NV.

За кілька місяців на рахунку лише одного екіпажу 25-ї бригади — знищення 14 повітряних цілей, серед яких дороговартісні розвідувальні дрони ворога. Проте цілями для десантників стають не тільки БПЛА. У членів екіпажу 25-ї бригади ДШВ на рахунку є навіть російські літаки, які до повномасштабного вторгнення вважалися непереможними.

«У 22-му році на Вугледарському напрямку ми збили Су-30. Це було спонтанно. Почули звук літака, вискочили з капоніра, в поле виїхали, ціль побачили - і знищили. Потім на Куп’янському напрямку ми знищили СУ-25», - розповів командир екіпажу ЗРК 25-ої бригади з позивним «Прапор».

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Один постріл ЗРК «Стріла-10» коштує 20-50 тисяч доларів. Вартість знищеного літака СУ-30М сягає 50 мільйонів доларів. Оператор ЗРК «Стріла-10» з позивним «Фома» розповів, що працює з машиною з 2017 року і нарікань не має.

«Лінію бойового зіткнення вони не перетинають. Якщо вони пролетять ЛБЗ - я можу дати 100%, що ні в літака, ні в гелікоптера немає шансу пролетіти більше 30 кілометрів углиб. Його все одно зіб’ють. Не ми, так інший екіпаж чи інші засоби ППО», - розповів виданню NV «Фома».

25-у Січеславську бригаду називають технодесантом за активне використання наземних і повітряних дронів. Про роботу фронтової ППО та бійців 25-ї бригади дивіться в матеріалі NV.