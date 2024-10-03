Над Сумщиною вночі збили сім "Шахедів"

Сьогодні вночі, 3 жовтня у небі над Сумщиною зенітники знищили 7 ворожих "Шахедів".

Про це повідомили в ОВА.

"Дякуємо підрозділам сухопутних та повітряних військ ЗСУ за злагоджену роботу, захист і збережені життя!" - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, жертв та постраждалих через нічну атаку немає.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч проти 3 жовтня намагалися атакувати з повітря Київ і така тактика не змінюється вже тривалий час.

Метод противника полягає в тому, щоб атакувати саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу "Shahed" тощо. ЗС РФ сподіваються, що це їм допоможе здійснити задумані плани.

Крім того, 3 жовтня повідомлялося про наслідки удару КАБа по багатоповерховій будівлі в Харкові. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, через російську атаку в Харкові відключили від електрики п'ять будинків. Мешканців зруйнованого та прилеглих будинків евакуюють.

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