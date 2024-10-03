Над Сумщиной ночью сбили семь "Шахедов"

Сегодня ночью, 3 октября, в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 7 вражеских "Шахедов".

Об этом сообщили в ОВА.

"Спасибо подразделениям сухопутных и воздушных войск ВСУ за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни!" – говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших из-за ночной атаки нет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 3 октября пытались атаковать с воздуха Киев и такая тактика не меняется уже длительное время.

Метод противника состоит в том, чтобы атаковать именно ночью, используя ударные БПЛА типа "Shahed" и т.д. ВС РФ надеются, что это поможет им осуществить задуманные планы.

Кроме того, 3 октября сообщалось о последствиях удара КАБа по многоэтажному зданию в Харькове. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-за российской атаки в Харькове отключили от электричества пять домов. Жителей разрушенного и близлежащих домов эвакуируют.

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