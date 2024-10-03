Де сьогодні в Україні можливі дощі: синоптики оновили прогноз погоди

Сьогодні, 3 жовтня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях можливі дощі, на решті території без опадів. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +19... 24°C. У західному регіоні очікується +12... 17°C.

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +21... 23°C.

Раніше синоптики дали прогноз на жовтень. Більше про це читайте у новині.

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