Армія РФ просувається далі в Донецькій області: деталі від ISW

Біля деяких населених пунктів, незважаючи на просування окупантів, підтверджених змін лінії фронту не було.

Армія Росіійської Федерації продовжила наступ у Донецькій області. Зокрема, біля Часового Яру, Торецька, а також у районі Покровська.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом 2 жовтня окупанти продовжили наступальні операції в районі Часів Яру. Проте підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Російські війська продовжили наступ: у районі самого Часового Яру, а також на північ від Часового Яру в районі Григорівки та у напрямку Майського та Маркового; на схід від міста - в районі Іванівського; на південь - в районі Андріївки та Кліщіївки, Білої Гори та у напрямку Ступочек.

Також загарбники продовжили наступальні дії у районі Торецька. Втім, жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Так звані "воєнкори" РФ стверджували, що російські війська просунулися на 200 метрів у центрі Торецька і намагаються оточити ЗСУ. В ISW не спостерігав візуального підтвердження цього заявленого просування. Росіяни продовжили наступ у районі самого Торецька в районі Нелипівки та на південний захід від Торецька у напрямку Щербинівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня і 2 жовтня, вказують на те, що росіяни нещодавно незначно просунулися на схід від Гродівки (на схід від Покровська) і на південь від Цукуріно (на південний схід від Покровська).

Противник продовжив атаки на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Новоторецька, Єлизаветівки, Миролюбівки, Миколаївки, Червоного Яру, Крутого Яру та Лисівки. Крім того, на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Селідово, Українська, Цукуриного, Гірника та Невельського.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки та Курахового 1 та 2 жовтня, але жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Воєнкор РФ заявив, що війська РФ просунулися в районі Максимільянівки, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар. Зазначається, що внаслідок дій окупаційних військ виникла загроза оточення міста.

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