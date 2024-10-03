Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области: детали от ISW

Возле некоторых населенных пунктов, несмотря на продвижение оккупантов, подтвержденных изменений линии фронта не было.

Армия Российской Федерации продолжила наступление в Донецкой области. В частности, возле Временного Яра, Торецкая, а также в Покровском районе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В течение 2 октября оккупанты продолжили наступательные операции в районе Времен Яра. Однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжили наступление: в районе самого Временного Яра, а также севернее Временного Яра в районе Григоровки и в направлении Майского и Маркового; восточнее города — в районе Ивановского; к югу — в районе Андреевки и Клещиевки, Белой Горы и в направлении Ступочек.

Также захватчики продолжили наступательные действия в районе Торецкая. Впрочем, никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Так называемые "военкоры" РФ утверждали, что российские войска продвинулись на 200 метров в центре Торецкая и пытаются оцепить ВСУ. В ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявленного продвижения. Россияне продолжили наступление в районе самого Торецка в районе Нелиповки и юго-западнее Торецка в направлении Щербиновки.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября и 2 октября, указывают на то, что россияне недавно незначительно продвинулись к востоку от Гродовки (восточнее Покровска) и к югу от Цукурино (юго-восточнее Покровска).

Противник продолжил атаки к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоторецкая, Елизаветовки, Миролюбовки, Николаевки, Красного Яра, Крутого Яра и Лисовки. Кроме того, юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Украинской, Цукуриного, Горняка и Невельского.

Российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка в районе Георгиевки и Курахово 1 и 2 октября, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Военкор РФ заявил, что войска РФ продвинулись в районе Максимилиановки, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.

Напомним, в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар. Отмечается, что в результате действий оккупационных войск возникла угроза оцепления города.

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