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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Фото: Associated Press

Знищено багато ворожої техніки.

Станом на ранок 3 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 656 710 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18906 (+37) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 964 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
  • крилаті ракети  ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3330 (+12).

Нагадаємо, військові заявили про рекордний розгром армії РФ під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.

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