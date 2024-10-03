Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 3 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 656 710 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8893 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,
- артилерійських систем – 18906 (+37) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 964 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3330 (+12).
Нагадаємо, військові заявили про рекордний розгром армії РФ під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.