Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 3 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 656 710 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб,

танків ‒ 8893 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,

артилерійських систем – 18906 (+37) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 964 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3330 (+12).

Нагадаємо, військові заявили про рекордний розгром армії РФ під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.

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