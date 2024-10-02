Військові заявили про рекордний розгром армії РФ: що відомо

Українські військові ліквідували рекордну кількість російських окупантів під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.

Про це в ефірі "Апостроф TV" повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

З його слів, ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Росіяни активізували наступальні операції в районі Вовчанська. Втім, 30 вересня під час контрнаступу РФ в місті росіяни залучили 20 одиниць техніки та понад 100 осіб особового складу.

"Техніка була знищена або пошкоджена. Так само дуже відчутних втрат було завдано в живій силі противника. Сьогодні він також продовжує штурмові дії, але зменшує інтенсивністю продовжує наступальні дії як в самому Вовчанську, так і в прилеглих населених пунктах", - наголосив він.

Таку велику кількість російських окупантів під час одного штурму на Вовчанському напрямку було знищено чи не вперше. Сталося це ударом артилерією і FPV-дронами.

"Принаймні за моє перебування тут вперше число загиблих з ворожого боку перевищило число поранених. Тобто це говорить про те що вогневе враження було дуже потужним, противник навіть не встиг евакуювати поранених. Тобто ці люди були приречені. Всі вони загинули. Понад 135 окупантів вчора вбиті саме от на підступах до агрегатного заводу, куди вони намагалися просунутись на техніці під прикриттям важкої броньованої техніки", -розповів Саранцев.

Також він наголосив, що у "противника просто не було ніякого шансу".

Нагадаємо, Генштаб повідомив про втрати РФ станом на 2 жовтня 2024-го. Відж початку великої війни ЗСУ знищили 655 560 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

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