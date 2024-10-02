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Втрати Росії станом на 2 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 2 жовтня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 655 тис. солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили ще 14 артсистем і 26 дронів.

Станом на ранок 2 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 655 560 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 655 560 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8887 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32) од,
  • артилерійських систем – 18869 (+14) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 16348 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).

Нагадаємо, ЗСУ показали знищення наземного дрона РФ з повітря.  Завдання виконали пілоти ББПС "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних запорожців".

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