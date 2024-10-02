Втрати Росії станом на 2 жовтня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили ще 14 артсистем і 26 дронів.

Станом на ранок 2 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 655 560 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 655 560 (+1130) осіб,

танків ‒ 8887 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32) од,

артилерійських систем – 18869 (+14) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).

Нагадаємо, ЗСУ показали знищення наземного дрона РФ з повітря. Завдання виконали пілоти ББПС "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних запорожців".

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