Втрати Росії станом на 2 жовтня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили ще 14 артсистем і 26 дронів.
Станом на ранок 2 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 655 560 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 655 560 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8887 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32) од,
- артилерійських систем – 18869 (+14) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).
Нагадаємо, ЗСУ показали знищення наземного дрона РФ з повітря. Завдання виконали пілоти ББПС "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних запорожців".
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