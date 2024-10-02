Потери России на 2 октября: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли еще 14 артсистем и 26 дронов.

По состоянию на утро 2 октября 2024 года ВСУ уничтожили 655 560 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 655 560 (+1130) человек,

танков ‒ 8887 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17579 (+32) ед,

артиллерийских систем – 18869 (+14) ед,

РСЗО – 1204 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 963 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 16348 (+26),

крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25692 (+71) ед,

специальная техника – 3318 (+4).

Напомним, ВСУ показали уничтожение наземного дрона РФ с воздуха. Задание выполнили пилоты ББПС "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев".

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