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Потери России на 2 октября: Генштаб обновил данные

Потери России на 2 октября: Генштаб обновил данные

Уничтожены более 655 тыс. солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли еще 14 артсистем и 26 дронов.

По состоянию на утро 2 октября 2024 года ВСУ уничтожили 655 560 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 655 560 (+1130) человек,
  • танков ‒ 8887 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17579 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 18869 (+14) ед,
  • РСЗО – 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 963 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 16348 (+26),
  • крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 25692 (+71) ед,
  • специальная техника – 3318 (+4).

Напомним, ВСУ показали уничтожение наземного дрона РФ с воздуха. Задание выполнили пилоты ББПС "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев".

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