Потери России на 2 октября: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли еще 14 артсистем и 26 дронов.
По состоянию на утро 2 октября 2024 года ВСУ уничтожили 655 560 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 655 560 (+1130) человек,
- танков ‒ 8887 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17579 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 18869 (+14) ед,
- РСЗО – 1204 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 963 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 16348 (+26),
- крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25692 (+71) ед,
- специальная техника – 3318 (+4).
Напомним, ВСУ показали уничтожение наземного дрона РФ с воздуха. Задание выполнили пилоты ББПС "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев".
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