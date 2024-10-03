Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: подробиці

Інформації про жертв немає.

Вночі проти четверга, 3 жовтня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "повітряна тривога" сили ППО знищили чотири ворожих БпЛА типу "Shahed". Влучань в об'єкти інфраструктури не було", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки на городі приватного сектору виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Наразі інформації про травмованих, загиблих, а також пошкодження майна не надходило.

Як повідомлялося, росіяни атакували Київ дронами вночі 3 жовтня. Повітряна тривога тривала понад 5,5 год. Перші групи дронів противник запустив ще до півночі, і протягом ночі постійно додавалися нові БпЛА.

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