Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

Информации о жертвах нет.

В ночь на четверг, 3 октября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "воздушная тревога" силы ПВО уничтожили четыре враждебных БпЛА типа "Shahed". Попаданий в объекты инфраструктуры не было", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате российской атаки на огороде частного сектора возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Пока информации о травмированных, погибших, а также повреждении имущества не поступало.

Как сообщалось, россияне атаковали Киев дронами ночью 3 октября. Воздушная тревога продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, и в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА.

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