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Окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині

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Окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині

Фото: Associated Press

Армія держави-терористки Росії не припиняє обстрілювати Донеччину.

У середу, 3 серпня, окупанти обстріляли одне із сіл Покровської територіальної громади. 

Про це повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.

"День почався неспокійно. Сьогодні десь о пів на 5 годину ранку ворог обстріляв одне із сіл Покровської ТГ. Зараз встановлюються факти щодо постраждалих громадян та завданих руйнувань", - йдеться у повідомленні. 

Требушкін нагадав, що міський контактний центр приймає звернення громадян щодо пошкодження приватного житла. Зробити це можна за телефоном: 0 800 300 101.

Як повідомлялося, перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців. Втім, у людей буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

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