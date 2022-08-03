Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено церкву та дитячий садок

Люди, на щастя, не постраждали.
У ніч проти 3 серпня російська армія завдала ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області. Окупанти гатили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громаді.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Зеленодольській громаді ворог поцілив по селу Велика Костромка. Там пошкоджено дитячий садок та церкву, лінія електропередачі. Село наразі без світла. На місці події працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.
У Апостолівській - без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці на блокпосту затримали чоловіка з вогнепальною зброєю та боєприпасами.
Читайте також: