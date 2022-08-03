Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено церкву та дитячий садок

Люди, на щастя, не постраждали.

У ніч проти 3 серпня російська армія завдала ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області. Окупанти гатили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громаді.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Зеленодольській громаді ворог поцілив по селу Велика Костромка. Там пошкоджено дитячий садок та церкву, лінія електропередачі. Село наразі без світла. На місці події працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

У Апостолівській - без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці на блокпосту затримали чоловіка з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Росіяни продовжують обстрілювати Миколаїв, Херсонщину та Дніпропетровщину

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