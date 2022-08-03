Россия ударила по Днепропетровщине: повреждена церковь и детский сад

Люди, к счастью, не пострадали.

В ночь на 3 августа российская армия нанесла удары по Криворожскому району Днепропетровской области. Оккупанты били из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской общинам.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Зеленодольской общине враг попал по селу Большая Костромка. Там поврежден детский сад и церковь, линия электропередачи. Село без света. На месте происшествия работают аварийные бригады. Люди не пострадали.

В Апостоловской – без жертв и разрушений.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители на блокпосту задержали мужчину с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Россияне продолжают обстреливать Николаев, Херсонскую и Днепропетровскую области

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