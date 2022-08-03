Россия ударила по Днепропетровщине: повреждена церковь и детский сад

Люди, к счастью, не пострадали.
В ночь на 3 августа российская армия нанесла удары по Криворожскому району Днепропетровской области. Оккупанты били из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской общинам.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Зеленодольской общине враг попал по селу Большая Костромка. Там поврежден детский сад и церковь, линия электропередачи. Село без света. На месте происшествия работают аварийные бригады. Люди не пострадали.
В Апостоловской – без жертв и разрушений.
Напомним, в Днепропетровской области правоохранители на блокпосту задержали мужчину с огнестрельным оружием и боеприпасами.
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