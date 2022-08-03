У Росії ще в чотирьох областях почали формувати "добровольчі батальйони" - ISW

На шостому місяці повномасштабного вторгнення до України російська армія почала активно формувати "добровольчі" підрозділи, адже відчуває нестачу кадрів.

В Росії нові угруповання для війни в Україні формують Новосибірська, Курганська, Саратовська та Ульянівська області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Новосибірській області шукають чоловіків віком від 18 до 50 років. За зарахування до поки неназваного батальйону їм пропонують 300 тисяч рублів.

Керівник Курганської обласної козацької організації Володимир Ярушников повідомив, що місцева влада обговорює процес формування та комплектування неназваного батальйону.

Влада Ульяновська оголосила про формування двох резервно-добровольчих батальйонів "Свіяга" та "Симбірськ". До кожного планують зарахувати по 200 осіб.

Своєю чергою, саратівське місцеве видання "Версія Саратов" повідомило, що адміністрація оголосила про набір до двох "неназваних добровольчих батальйони на підставі наказу Міноборони Росії".

Як повідомлялося, "добровольчі підрозліли" почали формувати у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Зокрема, у Петербурзі новобранцям обіцяють платити щомісяця 100 тис. рублів, а також заплатять 3,3 тис. рублів за "день бойової служби в Україні". У 50-100 тис. рублів оцінюють "знищення української військової техніки в бою".

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