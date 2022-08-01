В Росії формують "добровольчі" підрозділи для війни в Україні - ISW

Країна-агресорка Росія відчуває нестачу кадрів, які брали б участь у війній в Україні.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення окупаційні війська почали активно формувати "добровольчі" підрозділи. Наразі відбувається це у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Про це повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Ленінградській області формують два артилерійські дивізіони: "Невський" і "Ладозький". Новобранцям, які уклали контракт, обіцяють додаткову соціальну підтримку "призовників". "Добровольцям" пропонують одноразову виплату 200 тис рублів, а також соціальні виплати.

Також зазначається, що у Санкт-Петербурзі формується неназваний мотострілецький добровольчий батальйон. Там новобранцям обіцяють платити щомісяця 100 тис. рублів, а також заплатять 3,3 тис. рублів за "день бойової служби в Україні". У 50-100 тис. рублів оцінюють "знищення української військової техніки в бою"

Крім того, у Лузі, що за 140 км від Петербурга, росіяни формують батальйон "Санкт-Петербург".

На думку аналітиків ISW, метою формування так званих "добровольчих" підрозділів в РФ є поповнення резервів росіян для війни проти України без проведення загальної мобілізації в РФ.

Як повідомлялося, 200 морських піхотинців РФ зі складу 810 російської бригади відмовилися повертатись на війну в Україну. Основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій.

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