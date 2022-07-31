РФ перекидає сили зі сходу України на південь – Зеленський

За словами президента, ці дії не допоможуть окупантам, а жоден із російських ударів не залишається без відповіді.

Російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни. Окупанти збільшують активність на відповідних напрямках.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 31 липня.

За його словами, частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область.

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Президент певен, що ці маневрування не допоможуть окупантам, а жоден із російських ударів не залишається без відповіді.

"І сьогодні я хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Так само дякую Нікополю, Харкову, Кривому, всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість", – зазначив глава держави.

На думку Зеленського, стратегічно в Росії немає шансів перемогти в цій війні.

"Потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися на півдні, на сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо. Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди", – підсумував він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прокоментував жорстокі обстріли Миколаєва та вбивство Вадатурського.

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