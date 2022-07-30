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Зеленський назвав основну зброю Росії на цьому етапі війни

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Зеленський назвав основну зброю Росії на цьому етапі війни

Фото: Офіс президента України

Головне завдання кожного українця, кожного захисника свободи та людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста, наголосив президент.

На цьому етапі війни терор для Росії – основна зброя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 липня.

"Ми – не Росія саме тому, що для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати будь-яку можливість, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб максимально обмежити російський терор", - зазначив він. 

Зеленський наголосив, що на цьому етапі війни терор для Росії – основна зброя. Тому головне завдання кожного українця, кожного захисника свободи та людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити від російських ударів якнайбільше людей.

"Я вдячний усім, хто бореться за Україну! Вдячний усім, хто рятує наших людей від російського терору! Всіх переможемо! Слава Україні!", - сказав президент.

Нагадаємо, після вбивство українських полонених в колонії Оленівки Зеленський закликав США визнати Росію державою-терористом.

Зеленський закликав негайно евакуюватися всій Донецькій області - звернення за 30 липня

Зеленський закликав негайно евакуюватися всій Донецькій області - звернення за 30 липня

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