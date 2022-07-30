Зеленський закликав евакуюватися всій Донецькій області

Глава держави наголосив, що урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є. Український президент запевнив, що все організовується, аби тільки люди виїхали з регіону.

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 30 липня.

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"Точно таку саму мотивацію зараз важливо почути всім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити", - підкреслив він.

Зеленський закликав українців, чиї родичі, знайомі, друзі залишилися у Донецькій області, переконувати їх евакуюватися.

"Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям –зробіть це. Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо. Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор", - наголосив глава держави.

Як раніше повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, перед початком наступного опалювального сезону уряд запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області, оскільки, за її словами, там повністю відсутнє газопостачання. Так, з Донеччини доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців.

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