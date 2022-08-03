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На Херсонщині росіяни тероризують вчителів, викрали директорку школи - облрада

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На Херсонщині росіяни тероризують вчителів, викрали директорку школи - облрада

Фото: Associated Press

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення на території окупованої Херсонської області. 

Перед початком нового навчального року дійшли до вчителів. Адже у регіоні більшість педагогів відмовляється працювати з окупантами і перебудовувати роботу навчальних закладів під російську програму.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, з'явилася інформація, що ввечері 2 серпня загарбники викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченка Тетяну Степанівну.

"Орки продовжать терор щодо педагів Херсонщини. Саме так вони бачать підготовку до нового навчального року. Тиск на директорів шкіл по всій області є колосальним", - йдеться у повідомленні Соболевського.

Як повідомлялося, в окупованому Бериславі на Херсонщині російські окупанти розгорнули військовий госпіталь на базі лікарні, адже кількість 300-х у них постійно збільшується. З Росії окупанти завезли лікарів - близько сорока людей. 

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