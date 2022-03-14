Полк «Азов» продемонстрував, як знешкоджує ворожу техніку

Захисники Маріуполя – бійці полку «Азов» зафільмували, яким чином вони знищують російську техніку. На кадрах відео під назвою «Z – значить ZНИЩЕНІ» видно, як на ворожий бронетранспортер наводиться приціл, чутно постріли. Наприкінці звучить фраза: «досить, вже мінус».

За минулу добу в результаті боїв бійцями полку «Азов» було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ «Рись». Також знищено багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії.

«Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина, незважаючи на те, що ворог намагається захопити місто», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора було перехоплено розмову російських окупантів, в якій один із нападників, що знаходиться під Маріуполем, зізнався, що місто вони не візьмуть, тому що там знаходиться «Азов».

Українські бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією.